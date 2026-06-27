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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استكمال تطوير ورفع كفاءة محور ستالينجراد من شارع النصر | شاهد

أبو ليمون يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير
أبو ليمون يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير
محمد الغزاوى

تابع اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بحي المناخ، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة محور ستالينجراد، بداية من شارع النصر حتى شارع عادل الشربيني، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية والمعنية.

أبو ليمون يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح حول مستجدات أعمال التطوير الجارية بالمحور، والتي تشمل فتح محور جديد للارتقاء بمعدلات السيولة المرورية، إلى جانب تنفيذ أعمال اللاندسكيب والتجميل، وتركيب أعمال الإضاءة، ورفع كفاءة بالوعات الأمطار، بما يحقق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة، وتبادل الحديث معهم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكداً حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من جميع مراحل التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما وجه المحافظ بزيادة أعمال التشجير وزراعة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال التجميل بالشارع، مؤكداً أن أعمال تطوير الطرق والمحاور لا تقتصر على رفع الكفاءة فقط، وإنما تمتد لتحسين الشكل الجمالي والحضاري للمناطق السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف الأحياء، للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات، بما يساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات وظهورها بالشكل اللائق.

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