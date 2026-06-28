مستشفى أورام متخصصة في بورسعيد.. نائب يكشف تفاصيل المشروع وخطة تحويله لخدمة إقليم القناة|فيديو

كشف النائب مصطفى جبر، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع إنشاء مستشفى متخصصة لعلاج الأورام في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات آلاف المرضى، ويهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة داخل منشأة طبية واحدة، بما يخفف معاناة المرضى ويوفر رعاية متكاملة.

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن بورسعيد كانت أولى المحافظات التي طُبق بها مشروع التأمين الصحي الشامل منذ عام 2018، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح لإنشاء مستشفى متخصصة لعلاج الأورام، وحصل على موافقة مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي.

وأضاف أن المشروع يعتمد على إعادة تأهيل مبنى قائم وتحويله إلى مستشفى متخصصة تحمل اسم "مستشفى أولادنا"، لتقديم جميع الخدمات العلاجية لمريض الأورام في مكان واحد، بداية من التشخيص والتحاليل والأشعة وحتى العلاج وصرف الدواء والدعم النفسي.

وأشار إلى أن المستشفى لن تخدم أبناء بورسعيد فقط، بل ستقدم خدماتها أيضًا لمحافظات إقليم القناة، ومنها الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء ودمياط، بما يجعلها مركزًا إقليميًا لعلاج الأورام.

وأكد عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث آليات التمويل بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب الاعتماد على المشاركة المجتمعية ومساهمات رجال الأعمال والشركات لدعم تنفيذ المشروع.