عمرو أديب: منتخب مصر يمتلك جيلًا قادرًا على كتابة التاريخ | فيديو

قال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، إن منتخب مصر قدم مباراة استثنائية تستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك كل مقومات النجاح، من الموهبة والإخلاص إلى الروح القتالية والطموح، وهو ما ظهر بوضوح داخل الملعب.

وأضاف أديب أن الفرحة لم تكن داخل الملعب فقط، بل امتدت إلى الشارع المصري كله، مؤكدًا أن المنتخب نجح في إعادة الأمل للجماهير، وأن هذا الجيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة التاريخ.

كما أشاد بالحالة التي يعيشها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، معتبرًا أن الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني انعكس بوضوح على الأداء والنتائج.