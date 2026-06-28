"متركبة بالفوتوشوب".. حقيقة صورة امتحان عربي الثانوية العامة المتداولة من السيارة

انتشرت على جروبات الغش اليوم ، صورة مثيرة للجدل من امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، اثناء اداؤه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم

حيث ظهرت الصورة وكأنها ملتقطة من داخل سيارة اثناء أداء امتحان العربي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وهو ما أثار التساؤلات حول تسريب الامتحان خارج اللجان

ومن جانبه كشف مصدر مسئول لموقع صدى البلد ، أنه بعد تتبع الصورة المثيرة للجدل ، تبين أن صورة مركبة بالفوتوشوب لإثارة الجدل ، مؤكدا أن الامتحان لم يتم تصويره نهائيا خارج لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هناك فرق متابعة من الوزارة منتشرة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية لمتابعة انضباط سير العملية الامتحانية ورصد المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.