بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر

شهدت محافظة قنا عدد من المحاولات المبتكرة لحالات غش من جانب بعض الطلاب ، خلال اداء امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة، اليوم الاحد، واكد المحافظ التصدي لاي محاولات للغش..

ضبط 3 سماعات غش بحوزة 3 فتيات

تمكنت عناصر تفتيش لجان الثانوية العامة بقنا، من ضبط 3 سماعات غش بحوزة 3 فتيات بمدرسة النيل المشتركة بمركز قوص جنوب قنا، قبل دخولهم امتحان اللغة العربية.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتي للطلاب قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات، لضمان عدم الدخول بأى أدوات مساعدة للغش وتنفيذاً للتعليمات الواردة بهذا الشأن.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لعناصر تفتيش الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

ضبط سماعة داخل علبة مناديل فى لجنة مدرسة الثانوية

تمكنت فرق تفتيش الطلاب بلجنة الثانوية العامة بقنا، من ضبط سماعة داخل علبة مناديل فى لجنة مدرسة الثانوية بنين العسكرية بقوص جنوب قنا أثناء أداء امتحان اللغة العربية.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لعناصر تفتيش الطلاب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

قنا طلاب الثانوية العامة بحوزتهم سماعات غش إلكترونية

ضبطت لجنة من وزارة التربية والتعليم عددًا من طلاب الثانوية العامة بحوزتهم سماعات غش إلكترونية، بينها سماعات كانت مخيطة داخل ملابسهم، خلال أداء امتحان اللغة العربية داخل لجنتين بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بقنا، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور لجنة من وزارة التربية والتعليم على لجنتي امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العلم والإيمان ومدرسة الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، تم اكتشاف حالات غش باستخدام سماعات إلكترونية.

وتبين ضبط عدد من الطلاب داخل اللجنتين بحوزتهم سماعات غش، فيما عُثر على بعض السماعات مخيطة بإحكام داخل ملابس الطلاب في محاولة لإخفائها عن أعين المراقبين والملاحظين.

وجرى التحفظ على سماعات الغش، وتحرير المحاضر اللازمة للطلاب المضبوطين، فيما واتخذت المديرية الإجراءات القانونية واللائحية المقررة بحقهم، وفقًا لضوابط امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

محافظ قنا

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بعدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات، يرافقه طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا.

واطمأن محافظ قنا، من الطلاب على مستوى امتحان مادة اللغة العربية، والتعرف على مدى توافق الأسئلة مع الوقت المخصص للإجابة، الذين أشاروا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة كانت واضحة ومباشرة.

كما تابع الببلاوي، أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، إضافة إلى التأكد من هدوء الأجواء بمحيط وداخل اللجان لمساعدة الطلاب على التركيز وأداء الامتحان في هدوء.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة استعدت بشكل جيد ووفرت كل الدعم اللوجستي وتجهيز الاستراحات اللازمة، وتوفير المولدات ووسائل التهوية اللازمة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتطبيق كافة التعليمات والضوابط الخاصة بمارثون الشهادة الثانوية العامة، لمنع أي محاولات للغش.

جدير بالذكر، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام، 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.