بحد أدنى 225 درجة.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ليكون بحد أدنى ٢٢٥ درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب ٤٠ درجة .

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .