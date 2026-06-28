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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية

محافظ السويس يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ السويس يتفقد لجان الثانوية العامة
قسم المحافظات

في إطار متابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدارس السويس، قام اللواء  هاني رشاد، محافظ السويس، بجولة تفقدية لمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات بحي السويس، ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة التعاونيات الصناعية بنات بحي فيصل، للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بهذه المدارس.

وتفقد المحافظ انتظام اللجان، والتزام الطلاب والطالبات بالقواعد المنظمة، وتوافر جميع التجهيزات والوسائل التي تضمن توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار المتابعة للجان امتحانات الشهادة الثانوية بنطاق جميع الأحياء، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل باللجان، للتسهيل على الطلبة والمراقبين.

رافق المحافظ في تفقد اللجان كل من أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد أبو رحاب، رئيس حي السويس، والمهندس جهاد أحمد، رئيس حي فيصل، وثريا منصور، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالسويس.

محافظ السويس امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة مادة اللغة العربية

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