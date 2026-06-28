قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال لجلسة 26 يوليو للحكم
عبد اللطيف يبحث مع سفير المملكة المتحدة تطوير جودة المدارس والتعليم الفني
وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور
هل حُسمت ملامح البطل؟ وماذا يقول تاريخ المونديال بعد نهاية دور المجموعات؟
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية ودعم قدرات قناة السويس الإنتاجية
بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فيه تريكات صعبة.. أراء طلاب الثانوية العامة بأسوان في امتحان اللغة العربية

الثانوية العامة باسوان
الثانوية العامة باسوان
محمد عبد الفتاح

عبر العديد من طلاب الثانوية العامة بأسوان عن حزنهم لصعوبة امتحان مادة اللغة العربية اليوم حيث اشتكوا من صعوبة بعض النقاط، وأن الوقت المخصص للإجابة غير كاف ، كما أن الامتحان تضمن جزئيات معقدة ، وتركات صعبة ، ويوجد من خارج المنهج الدراسى المقرر.

وأشار بعض الطلاب إلى أن أسئلة النحو جاءت بشكل غير مباشر ، وهو ما تسبب فى تشتيت الإنتباه ، وتم الاحتياج إلى وقت كبير في التفكير.

الثانوية العامة 

كما اشتكى طلاب أخرين من أبيات الشعر بفرع النصوص المتحررة ، ووجدت مصطلحات لغوية صعبة ، وهو ما كان فى حاجة لوقت أطول.

بينما أشتكى عدد من الطلاب من كثافة الأسئلة ، التى كانت تحتاج لتفكير كبير وعميق ، وأن بعضهم قام بتسليم ورقة الإجابة دون استكمال حل بعض النقاط.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد

خلف الزناتي نقيب المعلمين

المهن التعليمية تتدخل لرعاية معلمين تعرضا لأزمة صحية بالمنيا

اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع

اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد