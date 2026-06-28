فيه تريكات صعبة.. أراء طلاب الثانوية العامة بأسوان في امتحان اللغة العربية

عبر العديد من طلاب الثانوية العامة بأسوان عن حزنهم لصعوبة امتحان مادة اللغة العربية اليوم حيث اشتكوا من صعوبة بعض النقاط، وأن الوقت المخصص للإجابة غير كاف ، كما أن الامتحان تضمن جزئيات معقدة ، وتركات صعبة ، ويوجد من خارج المنهج الدراسى المقرر.

وأشار بعض الطلاب إلى أن أسئلة النحو جاءت بشكل غير مباشر ، وهو ما تسبب فى تشتيت الإنتباه ، وتم الاحتياج إلى وقت كبير في التفكير.

الثانوية العامة

كما اشتكى طلاب أخرين من أبيات الشعر بفرع النصوص المتحررة ، ووجدت مصطلحات لغوية صعبة ، وهو ما كان فى حاجة لوقت أطول.

بينما أشتكى عدد من الطلاب من كثافة الأسئلة ، التى كانت تحتاج لتفكير كبير وعميق ، وأن بعضهم قام بتسليم ورقة الإجابة دون استكمال حل بعض النقاط.