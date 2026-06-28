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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تدخل عاجل لاحتواء تداعيات غرق صندل نهري ببحيرة ناصر

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

توجه محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، إلى موقع حادث غرق صندل نهرى ببحيرة ناصر، بميناء السد العالي شرق فور تلقيه إخطارًا بالواقعة، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود الجهات المعنية في احتواء الآثار البيئية الناجمة عن الحادث.

وأكد محافظ أسوان أنه التدخل الميداني السريع ، يعكس جاهزية أجهزة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها المختلفة في مواجهة الأزمات والطوارئ، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم/ الأحد/ أن المنطقة شهدت تحركًا عاجلًا من مختلف الجهات المختصة تحت إشراف مباشر من المحافظ، حيث دفعت إدارة البيئة وجهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة بفرقها الفنية إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع بقعة الزيت الناتجة عن تسرب الوقود من خزان الصندل الغارق على عمق 15 مترًا.

ووفقًا للتقارير الأولية، وتم رصد بقعة زيتية تبلغ مساحتها نحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال الاحتواء والمعالجة لمنع انتشار التلوث والحفاظ على سلامة المسطح المائي لبحيرة ناصر.

وذلك فى إطار التوجيهات والمتابعة اللحظية من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل النهري ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، لضمان سرعة التعامل مع الحادث والسيطرة الكاملة على آثاره.


 

محافظ أسوان عمرو لاشين بحيرة ناصر السد العالي

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