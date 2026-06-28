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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. أولياء الأمور يتواجدون أمام لجان امتحانات الثانوية العامة| صور

الثانوية العامة بأسوان
الثانوية العامة بأسوان
محمد عبد الفتاح

فى كل يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة يتواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية بأسوان لينتظروا خروج أبنائهم، وسط دعوات بالتوفيق والنجاح.

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026، والوقوف على الإجراءات التنظيمية المتخذة لأداء الطلاب لامتحان اللغة العربية اليوم، الأحد، وتوفير المناخ المناسب لهم على مدار فترة الامتحانات التى تستمر حتى 16 يوليو المقبل.

وتضمنت جولة محافظ أسوان، التى رافقه خلالها منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، تفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة شملت مدرسة الثانوية للبنات (التجريبية)، ومدرسة عباس العقاد الثانوية العسكرية، ومدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، ومدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

رسالة طمأنة أولياء الأمور

التقى محافظ أسوان عددا من أولياء الأمور أثناء تواجدهم أمام اللجان الامتحانية، حيث أكد لهم أن الامتحانات مطمئنة لأبنائهم الطلاب، والذين أكدوا ذلك أثناء لقائه بهم داخل اللجان.

متابعة جاهزية اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة توفير جميع الأجواء الهادئة والمناسبة داخل اللجان، وتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من مسئولى التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية طوال فترة الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة بأسوان تضم 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس، تستقبل 10 آلاف و213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة، مع توفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد وتوفير الدعم اللوجستى

وجه عمرو لاشين برفع درجة الاستعداد داخل جميع القطاعات المشاركة فى أعمال الامتحانات، مع التأكيد على توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان انتظام العملية الامتحانية فى أجواء مستقرة وآمنة.

كما تابع المحافظ جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل التهوية والمبردات وجميع الاحتياجات الأساسية، بما يساهم فى توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء امتحاناتهم بالشكل المطلوب.

جاهزية القطاعات الخدمية والتأمين حول اللجان

وشدد لاشين على استمرار رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء، مع سرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ، بالإضافة إلى تكثيف المرور على محيط المدارس واللجان الامتحانية للتأكد من توفير الهدوء ومنع أى معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

تأتي جولات محافظ أسوان الميدانية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة فى إطار حرص المحافظة على توفير منظومة امتحانية متكاملة تعتمد على الانضباط والتنظيم، وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة داخل مختلف اللجان بالمحافظة.

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