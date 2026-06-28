تدخل ميداني عاجل لاحتواء تداعيات غرق صندل نهري ببحيرة ناصر.. محافظ أسوان يتابع جهود المكافحة

في استجابة فورية وسريعة للتعامل مع تداعيات غرق صندل نهري ببحيرة ناصر، توجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى موقع الحادث بميناء السد العالي شرق فور تلقيه إخطارًا بالواقعة، لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود الجهات المعنية في احتواء الآثار البيئية الناجمة عن الحادث.

وشهدت المنطقة تحركًا عاجلًا من مختلف الجهات المختصة تحت إشراف مباشر من المحافظ، حيث دفعت إدارة البيئة وجهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة بفرقها الفنية إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع بقعة الزيت الناتجة عن تسرب الوقود من خزان الصندل الغارق على عمق 15 مترًا.

صندل نهرى

ووفقًا للتقارير الأولية، تم رصد بقعة زيتية تبلغ مساحتها نحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال الاحتواء والمعالجة لمنع انتشار التلوث والحفاظ على سلامة المسطح المائي لبحيرة ناصر.

وذلك فى إطار التوجيهات والمتابعة اللحظية من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل النهري ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، لضمان سرعة التعامل مع الحادث والسيطرة الكاملة على آثاره.

ويعكس هذا التدخل الميداني السريع جاهزية أجهزة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها المختلفة في مواجهة الأزمات والطوارئ، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية والتعامل الفوري مع أي مستجدات .