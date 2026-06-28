قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"متركبة بالفوتوشوب".. حقيقة صورة امتحان عربي الثانوية العامة المتداولة من السيارة
رعب في إسرائيل.. حوادث عنف متفرقة تسفر عن مقتل 4 أشخاص خلال 12 ساعة
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب عصرا استعدادا لمواجهة أستراليا ويسافر الأربعاء
لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة

أحدث أساليب إخفاء وسائل الغش
أحدث أساليب إخفاء وسائل الغش
ياسمين بدوي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، اليوم عدة مشاهد كشفت عن أحدث أساليب إخفاء وسائل الغش هذا العام.

حيث تمكنت فرق تفتيش الطلاب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بقوص جنوب قنا  ، من ضبط سماعة مخفية داخل علبة مناديل أثناء أداء امتحان اللغة العربية.

May be an image of tea

وفي لجنة أخرى في قنا ، تم ضبط سماعة بلوتوث أخفاها طالب داخل مج جراري قبل دخوله لجنة الامتحان ، وفي قنا أيضا تم ضبط طالب بسماعة بلوتوث مخفية في مسطرة

May be an image of one or more people and text

وفي إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في أسيوط ، خلال إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة ، تم ضبط سماعات بلوتوث “خيطها الطلاب” في تيشيرتات قبل بدء امتحان اللغة العربية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هناك فرق متابعة من الوزارة منتشرة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية لمتابعة انضباط سير العملية الامتحانية ورصد المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة  امتحانات الثانوية العامة 2026  ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة  امتحانات الثانوية العامة 2026  ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلماني: تقديم الدعم لرواد الأعمال يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا

ياسر صبحي

المالية تعلن تسليم كأس التميز لقطاع الحسابات والمديريات

الشركات الأمريكية

طفرة أرباح غير مسبوقة للشركات الأمريكية في الربع الأول من 2026

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد