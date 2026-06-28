"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، اليوم عدة مشاهد كشفت عن أحدث أساليب إخفاء وسائل الغش هذا العام.

حيث تمكنت فرق تفتيش الطلاب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بقوص جنوب قنا ، من ضبط سماعة مخفية داخل علبة مناديل أثناء أداء امتحان اللغة العربية.

وفي لجنة أخرى في قنا ، تم ضبط سماعة بلوتوث أخفاها طالب داخل مج جراري قبل دخوله لجنة الامتحان ، وفي قنا أيضا تم ضبط طالب بسماعة بلوتوث مخفية في مسطرة

وفي إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في أسيوط ، خلال إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة ، تم ضبط سماعات بلوتوث “خيطها الطلاب” في تيشيرتات قبل بدء امتحان اللغة العربية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هناك فرق متابعة من الوزارة منتشرة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية لمتابعة انضباط سير العملية الامتحانية ورصد المخالفات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026 مسئولية جماعية من كافة الأطراف

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدةً أن هناك إجراءات فورية وحاسمة يتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تنفيذ إجراءات التفتيش بدقة وحزم، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.