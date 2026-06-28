أتون جهنم.. نشأت الديهي يوجه تحذيرًا على الهواء من هذا الأمر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحذيرًا من تصريح الرئيس الأمريكي بشأن قيام سوريا بمواجهة حزب الله في لبنان، قائلًا "أحذر من هذا المنبر وأنا قلبي بيأكلني وقلقان من حدوث نزاع بين السنة والشيعة في منطقة الشام".

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، "الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن تصريحات الرئيس الامريكي بشأن مواجهة سوريا لحزب الله في لبنان ترجم وفهم بشكل خاطئ".



وأضاف : "ربما الرئيس الامريكي لا يعرف حقيقة الوضع على الأرض ولكن إذا حدث التحام بين سوريا السنية وبين حزب الله لا يجب أن نأخذ هذا الأمر على محمل خبر بسيط لأن لو هذا حدث المنطقة ستكون دخلت في أتون جهنم".

الدولة الحاضنة للنظام السوري



وتابع: "هل تركيا الدولة الحاضنة للنظام السوري الحالي سوف تقبل أن تقوم سوريا بمواجهة حزب الله في لبنان، اعتقد أن حدوث هذا الأمري سيكون مكلفًا بصورة كبيرة".