نشأت الديهي يدعو للرئيس السيسي على الهواء في الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

تقدم الإعلامي نشأت الديهي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، "نحتفل بأجواء الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، كل سنة وكل الأمة والدولة المصرية بخير وعلى رأسهم الرئيس السيسي بطل هذه الملحمة وحامي الدولة المصرية، وأنا من هذا المنبر أقدم التهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية".



وأضاف "وباختصار شديد أقول وأذكر نفسي لولا هذه الثورة ما كنا هنا الآن ولابد أن نضع في الاعتبار هذه التساؤلات ماذا لو لم تقوم هذه الثورة؟ ماذا لو لم ينجاز الجيش إلى الثورة؟ ماذا لو استمر حكم الإخوان للبلاد؟".



وتابع "شوفنا صبر من الشعب وحكمة من القيادة السياسية طوال هذه السنوات الثالثة عشر، حتى باتت المنطقة لا تعرف الهدوء والدولة تحافظ على بقائها وانتقالها وأصبحنا دولة فاعلة في محيطنا الاقليمي، هذا بفضل الله وبتوفيق وحفظ وستر الله، ربنا حفظنا وقوانا وربنا رزقنا ولابد أن نوجه التحية والتقدير والشكر والعرفان إلى شخص الرئيس السيسي حفظه الله وستره الله".



كما وجه الديهي، التحية إلى المستشار عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بعد إصدار كتاب يتناول سيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجمالية إلى الاتحادية في الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو.

ميثاق الامن القومي



واستطرد "أرى أنه كتاب سيزين المكتبة العربية وسيكون سطر مهم من سطور ميثاق الامن القومي وقول حق في لحظة صدق وأنا بشكر الكتاب والمفكرين الذين شاركوا في تحرير هذا الكتاب".