جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بإصابة مدير التصوير طارق التلمساني بالعمى، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والقلق بين جمهوره وأصدقائه داخل الوسط الفني.

وفي محاولة للتحقق من صحة هذه الأنباء، تواصل موقع صدى البلد مع مصادر داخل نقابة السينمائيين، والتي نفت صحة ما تردد بشأن فقدان طارق التلمساني بصره، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضحت المصادر أن طارق التلمساني يمر بوعكة صحية منذ فترة، إلا أن ما تم تداوله عن إصابته بالعمى لا يستند إلى معلومات صحيحة.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي لنقابة السينمائيين لـ«صدى البلد» أنه يجري التحقق من حقيقة ما يتم تداوله، تمهيدًا لإصدار بيان رسمي حال توافر المعلومات المؤكدة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من طارق التلمساني أو أحد أفراد أسرته بشأن حالته الصحية.

مشوار طارق التلمساني الفني

بدأ العمل كمساعد لوالده مدير التصوير حسن التلمساني عام 1981، وعمه المخرج كامل التلمساني، ولكنه أحس بأنه يجب أن يخرج من حصار "التلمسانية"، فقرر العمل مستقلا عن والده.

بدأ التمثيل صدفة في فيلم "الكابوس" مع يسرا عام 1989 وبعدها قدم فيلم السلم والثعبان والعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وتعرض طارق التلمسانى لأزمة قلبية، اضطر على اثرها دخول أحد المستشفيات، وبعد إجراء عملية له فى القلب، تعرض لجلطة فى المخ، ما أسفر عنها ضعف فى بصره.