قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير إعداد بدني: أستراليا اختبار صعب للفراعنة.. والضغط الجماهيري سلاح ذو حدين
طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه
رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: بدأنا تصنيع القاطرات في مصر ونستعد لتصدير 6 وحدات إلى إيطاليا
تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو
وزير التخطيط: التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة
تبدأ من 17 ألف جنيه.. قائمة أسعار التكييفات 2026
بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟
2450 دولارًا سعر الفدان بمبادرة مزرعتك في مصر للمصريين بالخارج| تفاصيل
مواصفات BYD أتو 3 موديل 2026 الكهربائية.. وهذا سعرها
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى وأقل سعر للشراء والبيع
القومي للإعاقة ومحافظة القاهرة يعززان التعاون لدعم وتمكين ذوي الهمم
خبير آثار: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

المعاشات
المعاشات
عبد العزيز جمال

يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. 

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف المستحقات في موعدها دون تأخير. 
 

زيادة المعاشات2026


 

زيادة المعاشات 15%.. قرار جمهوري يدعم الحماية الاجتماعية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يسهم في دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم 271 لسنة 2026، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-7-2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
 

معاشات


كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة. وتشمل الزيادة أيضاً:

المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة.

المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.

تكلفة الزيادة والأرقام القياسية

تبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة نحو 70 مليار جنيه، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. 

ويستفيد من القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات لأعلى شريحة ، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً لأصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026

نص القرار الجمهوري الصادر في المادة الأولى على زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من 2026/7/1، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القانونين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
 

المعاشات

الأحكام المنظمة للزيادة

تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام التالية:

يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2026/6/30.

تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يُكمّل مجموع ما يستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2026/6/30.

لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2026/6/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 2026/7/1.

استعدادات الهيئة لصرف الزيادة

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو، مشيراً إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، في إطار التوسع في وسائل الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
 

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟



وأكد أن الهيئة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري، مع تنوع كبير في أدوات الاستثمار لحماية أموال التأمينات من تقلبات أسعار الفائدة.

المعاشات أصحاب المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي زيادة المعاشات زيادة المعاشات 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

مجلس النواب

تشريعية النواب تعلن مفاجأة للموظفين المفصولين بسبب المخدرات.. فيديو

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

والد هدير

والد ضحية حادث حدائق الأهرام: أفخر بابنتي ولن أسمح بالإساءة إليها

إيران وامريكا

استراتيجية الضغط القصوى.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف خطة أمريكا تجاه إيران

منتخب مصر

ناقدة رياضية: أفريقيا تفرض نفسها في مونديال 2026.. ولم تعد تشارك لمجرد التواجد

بالصور

محطات بين الخطوبة والانفصال.. تفاصيل انتهاء علاقة كورتني كوكس وجوني ماكدايد | تقرير

كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد
كورتني كوكس وجوني ماكدايد

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

ايمان عبد اللطيف

جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ صدى البلد | رسالة وزير الداخلية في ذكرى 30 يونيو

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد