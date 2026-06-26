رسميا.. موعد الصرف ونسبة زيادة المعاشات لملايين المستفيدين

بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 271 لسنة 2026، يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2026، بات اصحاب المعاشات في حالة ترقب، خاصة أنها خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية، لملايين الأسر المصرية، بما يمنحهم بارقة أمل جديدة؛ ليؤكد حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات في ظل التحديات الراهنة.

عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة للمعاشات

يستفيد من الزيادة المقررة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، وأن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش شهر يوليو 2026 لـ الفئات المستحقة في الدولة، وقيمة الزيادة الجديدة لـ المعاشات، ويتم صرف المعاشات لـ المواطنين، اعتباراً من يوم 1 يوليو 2026، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يوليو 2026.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات وأماكن الصرف

تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 1964، كما تسري على معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.



وتصرف معاشات شهر يوليو 2026، من الأماكن الآتية: «منافذ البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي ATM، منافذ فوري، وكروت ميزة».



ضوابط تطبيق الزيادة

تتضمن أبرز ضوابط القرار الجمهوري:

احتساب الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026.

صرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق قانونا، أيهما أكبر.

عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.



عدم احتساب إعانة العجز والمنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تحسب على أساسها الزيادة.

سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية.

توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يحصل عليه كل منهم من المعاش.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2026

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.

3 - اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة استعلام.. تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.