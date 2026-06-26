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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة النواب .. زيادة المعاشات و ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  •  تدني قيمة المعاشات مقارنة بمعدلات التضخم على طاولة قوى عاملة النواب 
  • إنشاء دولة الثقافة والفنون على طاولة لجنة إعلام النواب
  • تضامن النواب تبحث ملف معاش المرأة ذات الإعاقة بعد الزواج

تشهد أجندة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، في مقدمتها تدني المعاشات، وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، إلى جانب ملف الألبان المدعمة للأطفال الرضع. 

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار السعي لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين ومساءلة الحكومة بشأنها، تمهيدًا للوصول إلى حلول وتوصيات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


بداية ، أعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها المعاشات، وألبان الأطفال المدعمة، وأسعار خدمات الإنترنت.


وقالت “ سعيد” إنه من المقرر أن تناقش يوم الإثنين المقبل طلب إحاطة أمام لجنة القوى العاملة بشأن تدني قيمة المعاشات مقارنة بمعدلات التضخم، وعدم ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب مشاركتها في اجتماع لجنة الصحة لمناقشة ملف صرف الألبان المدعمة للأطفال الرضع.

ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت

وأضافت أن جدول أعمال يوم الثلاثاء يتضمن مناقشة طلبي إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وآثارها الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب بحث ضعف الرقابة الفعالة على باقات الإنترنت في مصر.


وأعربت النائبة عن أملها في أن تسفر المناقشات عن توصيات تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في معالجة تلك الملفات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول تحقق الصالح العام وتخفف الأعباء عن المواطنين.


فيما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعا يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب ، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة وفاء السرنجاوي بشأن عدم إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة إذا تزوجت أو كانت أرملة أو بنت أو أخت .


ويستهدف طلب الإحاطة بحث مدى إمكانية استمرار صرف المعاش للفئات المستحقة من السيدات ذوات الإعاقة، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية لهن، وعدم حرمانهن من مصدر دخل أساسي بسبب تغيير الحالة الاجتماعية.

وتشير المطالبات إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت منذ عام 2022 ببحث هذا الملف والعمل على إنصاف السيدات ذوات الإعاقة، إلى جانب صدور أحكام قضائية تؤكد أحقيتهن في الجمع بين المعاشات ومساواتهن بالرجل، إلا أن تلك المطالب، لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.


دولة الثقافة والفنون..إطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية


بينما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بشأن إطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية والثقافية بدور الرعاية والمؤسسات الثقافية تحت مسمى «دولة الثقافة والفنون».

ويستهدف طلب الإحاطة بحث آليات تبني برنامج وطني يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية داخل دور الرعاية والمؤسسات الثقافية .

تعزيز تنمية قدرات النشء والشباب

بما يعزز تنمية قدرات النشء والشباب، ويدعم دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية.

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