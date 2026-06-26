المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

أعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها المعاشات، وألبان الأطفال المدعمة، وأسعار خدمات الإنترنت.



وقالت “ سعيد” إنه من المقرر أن تناقش يوم الإثنين المقبل طلب إحاطة أمام لجنة القوى العاملة بشأن تدني قيمة المعاشات مقارنة بمعدلات التضخم، وعدم ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب مشاركتها في اجتماع لجنة الصحة لمناقشة ملف صرف الألبان المدعمة للأطفال الرضع.

ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت



وأضافت أن جدول أعمال يوم الثلاثاء يتضمن مناقشة طلبي إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وآثارها الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب بحث ضعف الرقابة الفعالة على باقات الإنترنت في مصر.



وأعربت النائبة عن أملها في أن تسفر المناقشات عن توصيات تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في معالجة تلك الملفات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول تحقق الصالح العام وتخفف الأعباء عن المواطنين.