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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب : اولوياتنا تحسين جودة خدمات الإنترنت و توفير خدمات بأسعار تلبي احتياجات المواطنين

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات
فريدة محمد

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات اللجنة، سواء فيما يتعلق بتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات أو توفير خدمات بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب ، بشأن ضعف شبكات المحمول في بعض المناطق ، وسوء جودة خدمة الانترنت في مصر وارتفاع تكلفتها.

متابعة وقياس جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات

واضاف بدوي أن هناك تواصلاً مستمراً ودائماً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة وقياس جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ورصد أي مشكلات أو معوقات قد تواجه المواطنين، والعمل على سرعة معالجتها.
وأشار إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء وجودة الخدمة في جميع المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة الرقمية ووصول خدمات الاتصالات والإنترنت بالكفاءة المطلوبة لكافة المواطنين، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

من جهته اكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان الجهاز يحرص على مراجعة الباقات المتاحة بالسوق للتأكد من وجود خيارات اقتصادية تلبي احتياجات شرائح المستخدمين المختلفة، مع متابعة مدى ملاءمة هذه الباقات للاستخدامات الأساسية المرتبطة بالتواصل والوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة واحتياجات المستخدمين.

وتابع بانه لا يهدف تحريك الأسعار إلى تحميل المواطن تكلفة التحول الرقمي، وإنما إلى ضمان استدامة البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها تلك الخدمات وفي المقابل، يوفر التحول الرقمي للمواطن الوقت والجهد وتكاليف الانتقال مقارنة بالوسائل التقليدية، كما تواصل الدولة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية رقمياً بما يرفع كفاءة تقديم الخدمة ويعزز سهولة الوصول إليها.


تؤكد الحكومة التزامها بدعم التحول الرقمي وتعزيز الإتاحة الرقمية لكافة المواطنين، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وضمان توافر خدمات الاتصالات والإنترنت بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة، فضلاً عن التوسع المستمر في تقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية، وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على إتاحة الوصول إلى المنصات الحكومية والتعليمية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية بما يعزز استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية الأساسية، ويدعم تحقيق أهداف الشمول الرقمي والتنمية المستدامة.

واضاف ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانه جاري إنشاء وتشغيل ورفع كفاءة عدد 1672 محطة تليفون محمول لتوفير خدمات التليفون المحمول لعدد 1477 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1499 محطة محمول بنسبة انجاز 89.6 %.
و جاري إنشاء وتشغيل ورفع كفاءة لعدد 2302 قرية مدرجة ضمن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1096 محطة محمول بنسبة انجاز 47.6 %.


وان الجهاز بطرح قام باسناد عمليات لتغطية خدمات شبكات المحمول لعدد 82 طريق استراتيجي بأجمالي اطوال 7115 كم وبإجمالي عدد محطات 512 محطة ، تم تنفيذ انشاء وتشغيل عدد 428 محطة محمول بنسبة انجاز 84% ، وأيضا تم طرح واسناد عمليات لتغطية خدمات شبكات المحمول لعدد 103 منطقة محرومة من خدمات الاتصالات بإجمالي عدد محطات 194 محطة ، تم تنفيذ انشاء وتشغيل عدد 174 محطة محمول بنسبة انجاز 90 % وذلك عن طريق طرح مناقصات وممارسات محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول، ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية.

اتصالات النواب خدمات الإنترنت احتياجات المواطنين بمجلس النواب

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