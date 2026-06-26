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المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق الزوجة المعاقة على طاولة البرلمان.. تحرك برلماني عاجل لوقف حرمانها من المعاش

معاشات
معاشات
أميرة خلف

في ظل مطالبات متزايدة من السيدات ذوات الإعاقة بضرورة تمكينهن من الجمع بين المعاشات، باعتبار أن الإعاقة تفرض أعباءً معيشية وصحية إضافية لا تنتهي بالزواج، فضلًا عن احتياج الكثير منهن إلى من يعاونهن في تلبية متطلبات الحياة اليومية ورعاية الأبناء وإدارة شؤون المنزل.

تحرك برلماني عاجل لمنع إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة بعد الزواج 

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعا يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب ، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة وفاء السرنجاوي بشأن عدم إيقاف معاش السيدة ذوي الإعاقة إذا تزوجت أو كانت أرملة أو بنت أو أخت .

ويستهدف طلب الإحاطة بحث مدى إمكانية استمرار صرف المعاش للفئات المستحقة من السيدات ذوات الإعاقة، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية لهن، وعدم حرمانهن من مصدر دخل أساسي بسبب تغيير الحالة الاجتماعية.

وتشير المطالبات إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت منذ عام 2022 ببحث هذا الملف والعمل على إنصاف السيدات ذوات الإعاقة، إلى جانب صدور أحكام قضائية تؤكد أحقيتهن في الجمع بين المعاشات ومساواتهن بالرجل، إلا أن تلك المطالب، لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الطلب بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة، للوقوف على الأطر القانونية والتنفيذية المنظمة لصرف المعاشات، ودراسة المقترحات التي تكفل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء منهن.

لجنة التضامن الاجتماعي راندا مصطفى مجلس النواب ذوي الإعاقة

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