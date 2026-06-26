موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة يبحث عنها مستحقوا المعاش، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي ينتظرها ملايين المواطنين لتحسين دخولهم ومواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من الثلاثاء 1 يوليو، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومختلف وسائل الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن قيمة الزيادة السنوية الجديدة التي تصرف مع معاشات شهر يوليو.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026

تنص المادة الخاصة بالزيادة السنوية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صرف زيادة للمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، وبحد أقصى 15%، بعد إجراء الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة النهائية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تواصل إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالزيادة، على أن يتم إعلان نسبتها الرسمية عقب اعتمادها من الجهات المختصة.

آخر تعديلات على منظومة المعاشات

شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية خلال يناير الماضي تطبيق تعديلات جديدة تضمنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه سابقا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

وتسهم هذه التعديلات في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، من خلال ربط قيمة المعاش بالأجر التأميني الفعلي، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوفر دخلا أفضل للمستفيدين بعد انتهاء سنوات الخدمة.

ومع اقتراب موعد صرف معاشات يوليو، يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية الجديدة، التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو 2026، في إطار التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.