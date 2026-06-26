قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
محمد غالي

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة يبحث عنها مستحقوا المعاش، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي ينتظرها ملايين المواطنين لتحسين دخولهم ومواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من الثلاثاء 1 يوليو، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومختلف وسائل الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن قيمة الزيادة السنوية الجديدة التي تصرف مع معاشات شهر يوليو.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026

تنص المادة الخاصة بالزيادة السنوية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صرف زيادة للمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، وبحد أقصى 15%، بعد إجراء الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة النهائية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تواصل إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالزيادة، على أن يتم إعلان نسبتها الرسمية عقب اعتمادها من الجهات المختصة.

آخر تعديلات على منظومة المعاشات

شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية خلال يناير الماضي تطبيق تعديلات جديدة تضمنت رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه سابقا.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

وتسهم هذه التعديلات في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، من خلال ربط قيمة المعاش بالأجر التأميني الفعلي، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوفر دخلا أفضل للمستفيدين بعد انتهاء سنوات الخدمة.

ومع اقتراب موعد صرف معاشات يوليو، يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية الجديدة، التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو 2026، في إطار التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة موعد صرف معاشات شهر يوليو معاشات شهر يوليو معاشات شهر يوليو 2026 موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد زيادات أسعار منتجات "أبل" ومخاوف تكاليف الرقائق

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد زيادات أسعار منتجات "أبل" ومخاوف تكاليف الرقائق

أحمد أموي

وزير المالية يصدر قرارا بالتجديد لرئيس الجمارك

العراق

رئيس الوزراء العراقي : الشركات الأمريكية في صدارة الأولويات بالعراق

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد