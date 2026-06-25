برلماني: زيادة المعاشات تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين

ثمّن الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%.

وأكد أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

وأضاف مرشد - في تصريح اليوم -أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من أبناء الوطن الذين قدموا سنوات طويلة من العطاء والعمل، مشددًا على أن توفير حياة كريمة لهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن زيادة المعاشات تعد خطوة إيجابية لمساندتهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة المعاشات

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن ملف الحماية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا، من خلال العديد من القرارات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات يعكس مفهوم الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها.

وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور مجدي مرشد على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة المعاشات بشكل شامل، ومعالجة التحديات المتعلقة بسيستم المعاشات، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتقليل أي معوقات إدارية أو تقنية تواجه أصحاب المعاشات.

مواصلة تحديث قواعد البيانات

وطالب بضرورة مواصلة تحديث قواعد البيانات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مزيد من التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن كفاءة المنظومة واستدامتها، ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات بصورة عادلة ومنظمة.

جهود الإصلاح والتنمية وبناء مستقبل أفضل للمواطنين

واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات دعم المعاشات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع جهود الإصلاح والتنمية وبناء مستقبل أفضل للمواطنين