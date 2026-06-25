اللواء جمال عوض: التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تتقدم بالتهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وأوضح عوض أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع أمس القرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

منظومة التأمينات والمعاشات

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة التأمينات والمعاشات، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.

