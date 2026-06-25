مصطفى بكري: قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يستفيد منه 11 مليون مواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 15% تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 مليون مواطن سيستفيدون من هذه الزيادة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في مختلف القطاعات، سواء كعمال أو إداريين، وأسهموا في خدمة الوطن ودفع عجلة التنمية، معربًا عن تقديره لهذه الفئة ودورها في المجتمع.

ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية

ووجّه بكري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار زيادة المعاشات، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، خاصة في ظل اعتمادهم بشكل أساسي على قيمة المعاش لتوفير احتياجاتهم الأساسية من العلاج والغذاء ومتطلبات الحياة اليومية.