قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية
مدبولي: احتفالية غدا بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشئون الخارجية في مصر
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
اليونان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة كارباثوس
الوزراء: بعد 30 يونيو.. الصحة من تغطية طبية محدودة لتأمين صحي شامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

الكاتب مصطفى بكري لـ(أ ش أ) : ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية
الكاتب مصطفى بكري لـ(أ ش أ) : ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية
أ ش أ

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، إذ نقلت البلاد من مرحلة اتسمت بالفوضى ومحاولات هدم مؤسسات الدولة إلى مرحلة جديدة عنوانها التماسك الوطني واستعادة الدولة لقدراتها ومكانتها.


وقال بكري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن مصر نجحت، على مدار السنوات الثلاث عشرة الماضية، في إعادة بناء مؤسساتها وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، بما أسهم في حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

وأضاف أن الثورة تمكنت من وضع حد لانتشار الإرهاب، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، من خلال جهود مكثفة، تزامنت مع تنفيذ مشروعات تنموية واسعة أسهمت في تغيير وجه المنطقة، فضلاً عن التوسع في مشروعات التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.


وأشار إلى أن الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرادة الشعب، أكدت أن الشعب المصري هو المصدر الحقيقي للشرعية، وأن القوات المسلحة ستظل دائماً الدرع الحامي للوطن والسند القوي للشعب في مواجهة أي محاولات تستهدف اختطاف الدولة أو طمس هويتها الوطنية.

وأوضح بكري أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، إلا أن القيادة السياسية نجحت في إدارة هذه التحديات على مختلف المستويات، وتمكنت من تثبيت أركان الدولة وتحقيق تحولات كبرى في مسارات التنمية والبناء والإصلاح.


وأكد أن الدولة المصرية اعتمدت في سياساتها على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية التي لم تحد عنها رغم تعقيدات المرحلة وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وهو ما مكنها من تجاوز العديد من التحديات والحفاظ على استقرارها واستمرار مسيرة التنمية.


واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد، أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام يوم 30 يونيو، الذي خرجت فيه الجماهير المصرية دفاعاً عن هويتها الوطنية ومستقبل دولتها، مشيرا إلى أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة شكل نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وأفشل محاولات الهدم الممنهج، وأعاد للبلاد أمنها واستقرارها.

الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري ثورة 30 يونيو مسيرة الدولة المصرية الحديثة هدم مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

"ضبط الأداء بالأعلى للإعلام" تشيد بدعم الإعلام الرياضي للمنتخب الوطني خلال كأس العالم

الكاتب مصطفى بكري لـ(أ ش أ) : ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

" معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المهارات المعرفية لدى النشء والشباب

" معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المهارات المعرفية لدى النشء والشباب

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد