مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، إذ نقلت البلاد من مرحلة اتسمت بالفوضى ومحاولات هدم مؤسسات الدولة إلى مرحلة جديدة عنوانها التماسك الوطني واستعادة الدولة لقدراتها ومكانتها.



وقال بكري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن مصر نجحت، على مدار السنوات الثلاث عشرة الماضية، في إعادة بناء مؤسساتها وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، بما أسهم في حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

وأضاف أن الثورة تمكنت من وضع حد لانتشار الإرهاب، لا سيما في شبه جزيرة سيناء، من خلال جهود مكثفة، تزامنت مع تنفيذ مشروعات تنموية واسعة أسهمت في تغيير وجه المنطقة، فضلاً عن التوسع في مشروعات التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.



وأشار إلى أن الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرادة الشعب، أكدت أن الشعب المصري هو المصدر الحقيقي للشرعية، وأن القوات المسلحة ستظل دائماً الدرع الحامي للوطن والسند القوي للشعب في مواجهة أي محاولات تستهدف اختطاف الدولة أو طمس هويتها الوطنية.

وأوضح بكري أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، إلا أن القيادة السياسية نجحت في إدارة هذه التحديات على مختلف المستويات، وتمكنت من تثبيت أركان الدولة وتحقيق تحولات كبرى في مسارات التنمية والبناء والإصلاح.



وأكد أن الدولة المصرية اعتمدت في سياساتها على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية التي لم تحد عنها رغم تعقيدات المرحلة وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وهو ما مكنها من تجاوز العديد من التحديات والحفاظ على استقرارها واستمرار مسيرة التنمية.



واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد، أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام يوم 30 يونيو، الذي خرجت فيه الجماهير المصرية دفاعاً عن هويتها الوطنية ومستقبل دولتها، مشيرا إلى أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة شكل نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وأفشل محاولات الهدم الممنهج، وأعاد للبلاد أمنها واستقرارها.