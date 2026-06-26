برلماني: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يجسد اهتمام القيادة السياسية المستمر بتخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، ويعكس نهج الدولة في ترسيخ مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المعاشات

وأوضح نصر الله أن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والإنتاج في خدمة الوطن، ويستحقون كل صور الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، تقديرًا لما بذلوه من جهود في مختلف مواقع العمل.

وأضاف أن توقيت الزيادة يحمل دلالات مهمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسهم في تعزيز القدرة الشرائية لملايين المستفيدين، وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متطورة للحماية الاجتماعية، تقوم على التوسع في برامج الدعم، إلى جانب الزيادات الدورية للمعاشات، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

اخبار زيادة المعاشات

وثمّن شمول الزيادة لجميع الفئات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك أصحاب المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الإصابي، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين المستفيدين وعدم استثناء أي فئة تستحق الدعم.

واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد أن قرار زيادة المعاشات يبعث برسالة واضحة بأن الدولة مستمرة في الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، وأن المواطن سيظل محور اهتمام القيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.