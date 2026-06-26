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أخبار التوك شو| موتوا بغيظكم.. رسالة قوية من مصطفى بكري بعد انتقاد إسرائيل لقطة سجدة الشكر للمنتخب الوطني.. اللواء جمال عوض: التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| موتوا بغيظكم.. رسالة قوية من مصطفى بكري بعد انتقاد إسرائيل لقطة سجدة الشكر للمنتخب الوطني.. اللواء جمال عوض: التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

موتوا بغيظكم.. رسالة قوية من مصطفى بكري بعد إنتقاد إسرائيل لقطة سجدة الشكر للمنتخب الوطني
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه خرج علينا أحد الإعلاميين بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تساءل عن غياب لاعبين من أقباط مصر عن صفوف المنتخب الوطني، وهو ما اعتبره طرحًا يفتح باب التأويلات ويثير حساسيات لا محل لها في المجال الرياضي.

اللواء جمال عوض: التكلفة السنوية لزيادة المعاشات بلغت نحو 70 مليار جنيه
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تتقدم بالتهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

محامي طبيبة الأسنان: كسر مضاعف وإصابات بالغة.. وواقعتان سبقتا التصوير

كشف بلال فولي، محامي الدكتورة سارة عوض، طبيبة الأسنان صاحبة واقعة الاعتداء داخل عيادتها، أن موكلته ما زالت تخضع للعلاج داخل المستشفى، مؤكدًا أن حالتها الصحية والنفسية سيئة للغاية جراء ما تعرضت له من اعتداء وصفه بـ«العنيف والوحشي».
 

متحدث النواب السابق: القاهرة الأقل تأثرًا بالاضطرابات رغم اشتعال المنطقة
أكد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أن مصر أثبتت قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا للدولة القادرة على تجاوز التحديات الإقليمية بفضل ثقلها السياسي ودورها المحوري في إدارة الأزمات.

الكشف المبكر والرعاية المتكاملة.. جهود الدولة لدعم كبار السن
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز الرعاية الصحية لكبار السن من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية للمواطنين فوق سن 65 عاماً، والتي نجحت منذ إطلاقها في أكتوبر 2022 في تقديم خدماتها لأكثر من 2.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتوفر المبادرة منظومة متكاملة من الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلالات المرتبطة بالتقدم في العمر، إلى جانب الدعم النفسي والمعرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وضمان حصول كبار السن على الرعاية الصحية اللازمة مجاناً عبر مئات الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات.

صيام عاشوراء كان موجود قبل فرض رمضان.. أزهري يوضح
أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم عاشوراء قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، موضحًا أنه عندما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم باعتباره اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون.

من المنوفية للعالمية.. شقيق زيكو يكشف مفاجأة قبل انضمام مصطفى للمنتخب
أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن انضمام شقيقه إلى صفوف المنتخب الوطني كان أمرًا مستبعدًا بالنسبة لجميع أفراد الأسرة، لكن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كانت لديه رؤية مختلفة، وقرر ضم مصطفى، وهو ما شكل مفاجأة سارة لجميع محبيه ولـ مصطفى نفسه.

هل نبيع أم نشتري؟.. خبير يكشف ما ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة ضغوط بيعية عالمية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مشددًا على أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.

سحر رامي: كنت محظوظة بعلاقة قائمة على التفاهم والعدل مع زوجي الراحل حسين الإمام
أكدت الفنانة سحر رامي أن إنصافها للمرأة في آرائها نابع من قناعات وتجارب إنسانية شاهدتها منذ الصغر، وليس نتيجة معاناة شخصية، مشيرة إلى أنها عاشت حياة مستقرة وسعيدة مع زوجها الراحل حسين الإمام.

ياسمين عز تعلق على وفاة طفل السيارة ضحية سهو والده
أعربت الإعلامية ياسمين عز عن حزنها الشديد إزاء واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد بقائه داخل سيارة والده لساعات طويلة، واصفة الحادث بأنه من أكثر الوقائع إيلامًا التي يصعب استيعابها.


 

مصطفى بكري المعاشات طبيبة الأسنان ياسمين عز القاهرة

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