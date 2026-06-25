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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث النواب السابق: القاهرة الأقل تأثرًا بالاضطرابات رغم اشتعال المنطقة

منطقة الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
رحمة سمير

أكد الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب السابق، أن مصر أثبتت قدرتها على الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات وصراعات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا للدولة القادرة على تجاوز التحديات الإقليمية بفضل ثقلها السياسي ودورها المحوري في إدارة الأزمات.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كانت ولا تزال الملاذ الآمن للشعوب العربية في أوقات الأزمات، مستشهدًا باستقبالها للأشقاء من السودان وليبيا ودول أخرى شهدت اضطرابات سياسية وأمنية، مؤكدًا أن القاهرة لا تصدر الأزمات إلى محيطها، بل تسعى دائمًا إلى تقديم الحلول والمبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًا في تهدئة العديد من الملفات الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصرية المعنية ساهمت في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحل السياسي، وهو ما انعكس على تقدير المجتمع الدولي للدور المصري.

وأشار حسب الله إلى أن المشاركة المصرية في المحافل الدولية الكبرى، ومنها قمة مجموعة السبع، عكست حجم الثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها، لافتًا إلى أن إشادات قادة العالم بمصر لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج سنوات من العمل الجاد للحفاظ على الاستقرار وتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.

وشدد على أن مصر باتت تمثل بوابة رئيسية لأي تسوية أو حل سياسي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مكانتها الدولية وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف جعلتها عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفسر حجم التقدير والثقة التي تحظى بها لدى القوى الدولية والإقليمية.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1393608806155031 

متحدث النواب متحدث النواب السابق القاهرة خط أحمر مصر

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