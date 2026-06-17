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الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب
أ ش أ

أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بجهوده فيما يتعلق باستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي - خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا اليوم / الأربعاء / - "كل التقدير والاحترام لشخصكم فخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال .. أهنئك على ما أنجزته فخامة الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي "أنه بمجرد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان هناك تقدير كبير للرئيس ترامب، ولكن هذا التقدير زاد والإعجاب زاد في إدارة أزمة بمثل هذا المستوى".

وتابع الرئيس السيسي: "ننتظر الإعلان عن الاتفاق حتى يتم توجيه الشكر والتقدير علنا من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم على هذا الاتفاق الذي أنجزته".

وأكد الرئيس السيسي تقديره للرئيس ترامب على العلاقات القوية بين البلدين، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر، وكذلك بتفهم الرئيس الأمريكي لملف سد النهضة.

وأشار الرئيس السيسي إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الرئيس الأمريكي بين قادة الدول، قائلاً: "أثناء العشاء ليلة أمس وجدت الرئيس ترامب محاطا بكل الرؤساء يريدون التحدث معه لدرجة أنه لم يكن لديه وقت لتناول العشاء".

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