الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. تحذيرات من تأجيج صراع طائفي وتجنب أمريكي للحرب الشاملة

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن هناك محاولات مستمرة لتأجيج حرب سنيّة-شيعيّة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن ما وصفته بطريقة ساخرة بـ«الإنجاز الوحيد» للولايات المتحدة في سوريا تمثّل في وضع أطراف الصراع على جبهتي قتال مباشرتين.

الوعي الإقليمي والدولي

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن السيناريو ذاته جرى الترويج لتطبيقه في إيران، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فشل هذا المخطط، مشيرة إلى أن الوعي الإقليمي والدولي اتسع لفهم أساليب الولايات المتحدة وإسرائيل في إدارة الصراعات داخل المنطقة.

الانخراط في حروب طويلة

وأضافت هند الضاوي أن غالبية الأطراف باتت تدرك بوضوح مخططات واشنطن في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يسعى إلى اندلاع حرب كبرى في المنطقة، بل يحاول تحقيق أهداف سياسية دون الانخراط في حروب طويلة المدى، وأكدت أن تركيا تمتلك أدوات متعددة مكّنتها من تعطيل عدد من المشروعات في الساحة السورية، وهو ما ساهم في تغيير مسارات بعض الخطط الإقليمية والدولية.