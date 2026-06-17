الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بجهوده فيما يتعلق باستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي - خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا اليوم، الأربعاء: "كل التقدير والاحترام لشخصكم فخامة الرئيس على حفاوة الاستقبال.. أهنئك على ما أنجزته فخامة الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار".

وأضاف الرئيس السيسي: "بمجرد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران كان هناك تقدير كبير للرئيس ترامب، ولكن هذا التقدير زاد والإعجاب زاد في إدارة أزمة بمثل هذا المستوى".

وتابع الرئيس السيسي: "ننتظر الإعلان عن الاتفاق حتى يتم توجيه الشكر والتقدير علنا من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم على هذا الاتفاق الذي أنجزته".