من المنوفية للعالمية.. شقيق زيكو يكشف مفاجأة قبل انضمام مصطفى للمنتخب

أكد عبد الرؤوف، شقيق مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن انضمام شقيقه إلى صفوف المنتخب الوطني كان أمرًا مستبعدًا بالنسبة لجميع أفراد الأسرة، لكن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كانت لديه رؤية مختلفة، وقرر ضم مصطفى، وهو ما شكل مفاجأة سارة لجميع محبيه ولـ مصطفى نفسه.

وأضاف شقيق مصطفى زيكو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأسرة كانت تحلم بانضمامه إلى المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن زيكو وصل إلى هذه المكانة بفضل الله ثم بجهده الكبير داخل الملاعب طوال مسيرته الكروية، بداية من نادي شبين بالمنوفية وحتى أصبح أحد نجوم الفراعنة، وتألق في كأس العالم أمام الجميع.

لم يكن ضمن التجمع الأول للمنتخب

وأشار إلى أن مصطفى زيكو لم يكن ضمن التجمع الأول للمنتخب قبل البطولة، إلا أنه انضم إلى القائمة النهائية، وهو ما تسبب في حالة من الفرحة الكبيرة داخل الأسرة، وكانت مفاجأة، أنه لم يكن ضمن التجمع وبعد ذلك يتم ضمه للتشكيلة النهائية.

وأوضح أن العائلة تعيش حالة من السعادة البالغة بسبب المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، قائلًا: "الحمد لله، نعيش أسعد لحظات حياتنا بسبب تألق شقيقي في المونديال".