مصطفى زيكو: نبحث عن الفوز التاريخي أمام نيوزيلندا.. وتركيزنا في أعلى درجاته

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن لاعبي الفراعنة يعيشون حالة كبيرة من التركيز قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على رغبة الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.

إصرار على تحقيق أول انتصار بالمونديال

وقال زيكو في تصريحات على هامش المران الأخير للمنتخب قبل لقاء نيوزيلندا: "جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز، ونعلم أهمية المباراة المقبلة، ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز من أجل زيادة فرصنا في التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف لاعب الفراعنة: "نسعى أيضًا لتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ونسعى لتحقيقه من خلال التركيز والقتال داخل الملعب".

ثقة حسام حسن تمنحني الدافع

وتحدث زيكو عن دور الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في دعمه، قائلًا: "الثقة التي يمنحها لي الجهاز الفني كانت سببًا رئيسيًا في ظهوري بشكل جيد مع المنتخب خلال الفترة الماضية، وهذه الثقة تمنحني دافعًا كبيرًا لتقديم مستويات أفضل في المباريات القادمة".

وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم رغبة في تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية خلال المشاركة المونديالية.

الفراعنة يدرسون نقاط قوة نيوزيلندا

وفي إطار التحضير للمواجهة، عقد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أكثر من محاضرة فنية للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب نيوزيلندا.

كما تابع لاعبو المنتخب مباراة المنافس أمام إيران في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث أكد الجهاز الفني أن المنتخب النيوزيلندي يتميز بالتنظيم والقوة البدنية والاعتماد على الأداء الجماعي، مع وجود خطورة كبيرة من المهاجم كريس وود لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر الاثنين، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في أجواء مناخية أفضل للفراعنة، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية، وهو ما منح الجهاز الفني واللاعبين حالة من الارتياح مقارنة بمواجهة بلجيكا التي أقيمت في ظروف مناخية صعبة.

تحذيرات من البطاقات قبل مواجهة إيران

وحذر الجهاز الفني لمنتخب مصر اللاعبين من الحصول على بطاقات خلال مواجهة نيوزيلندا، خاصة في ظل إدارة الحكم الإماراتي عمر العلي للمباراة، والذي يشتهر بإشهار البطاقات الصفراء بشكل متكرر.

ويخشى الجهاز الفني من تعرض اللاعبين للإيقاف قبل مواجهة إيران، خاصة أن الثنائي مروان عطية وأحمد فتوح سبق وحصل على بطاقة صفراء خلال لقاء بلجيكا في الجولة الأولى.