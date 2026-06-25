مصطفى زيكو: حسام حسن سبب تحقيق حلمي بالانضمام لمنتخب مصر

كشف اللاعب مصطفى زيكو عن الدور الكبير الذي لعبه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه كان السبب الرئيسي في تحقيق حلمه بارتداء قميص الفراعنة.

وقال مصطفى زيكو، في تصريحات نشرها الإعلامي أمير هشام: «لولا وجود حسام حسن، مكنتش هحقق حلم الانضمام لمنتخب مصر، ومهما أشكره مش هقدر أوفيه حقه».

وأضاف اللاعب أن انضمامه للمنتخب الوطني كان نقطة تحول كبيرة في حياته، مؤكدًا أن هذه الخطوة غيرت مسيرته بشكل كامل، قائلًا: «لأنه كان سبب في تغيير حياتي بالكامل 180 درجة».

وتأتي تصريحات مصطفى زيكو في ظل حالة من الاستقرار الفني التي يعيشها منتخب مصر، مع مواصلة الاستعدادات والاستحقاقات الدولية المقبلة تحت قيادة حسام حسن.