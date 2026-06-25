أمير هشام: 3 مرشحين في الأهلي لتدعيم الجناح الأيسر بعد اقتراب رحيل تريزيجيه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي رصد بعض الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الفريق في مركز الجناح الأيسر لتعويض الرحيل المؤكد لنجمه محمود حسن تريزيجيه إلى الرياض السعودي.

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وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: هناك أسماء بالفعل على طاولة الأهلي وهم إبراهيم عادل المحترف في نورشيلاند الدنماركي، وأحمد عبدالقادر لاعب الكرمة العراقي.

وأضاف: الاسم الثالث بالطبع هو حامد عبدالله جناح فريق إنبي، ومن الوارد دخول أسماء آخرى للترشيحات في الفترة المقبلة.

وأتم: بالتأكيد، لازالت الانتقالات الصيفية ممتدة لفترة طويلة، وهناك المزيد من الأمور سوف يتم دراستها من جانب مسئولي النادي الأهلي.