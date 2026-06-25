موتوا بغيظكم.. رسالة قوية من مصطفى بكري بعد إنتقاد إسرائيل لقطة سجدة الشكر للمنتخب الوطني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه خرج علينا أحد الإعلاميين بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تساءل عن غياب لاعبين من أقباط مصر عن صفوف المنتخب الوطني، وهو ما اعتبره طرحًا يفتح باب التأويلات ويثير حساسيات لا محل لها في المجال الرياضي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لم تمر ساعات على تلك التصريحات وخرجت علينا ناشطة من إسرائيل للانتقاد والإدعاء كذبا بأن ما قام به لاعبي المنتخب من سجدة الشكر للاعبين بانه أمر عنصري وتمييزي.

ووجه مقدم حقائق وأسرار، رسالة قوية لمنتقدي ما قام به المنتخب من سجدة شكر لله قائلا "موتوا بغيظكم" واحنا في مصر ابناء لوطن واحد والدين لله والوطن للجميع"

لم نفسك وبلاش تثير الفتن ضد المصريين

وأشار بكري إلى أن الباب شنودوة وتواضروس كان لهم مقولات عظيمة وهي “وطن بلا كنائس أفضل من كنائي بلا وطن وانا بقول للإعلامي اللي عمل كدة لم نفسك وبلاش تثير الفتن ضد المصريين”