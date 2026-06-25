سحر رامي: دوافع الزواج بعد الطلاق تختلف جذريًا عن الزواج بعد فقدان الشريك

أكدت الفنانة سحر رامي أن السؤال الذي يطرحه بعض الأزواج على زوجاتهم بشأن إمكانية الزواج مرة أخرى بعد وفاتهم لا يحمل أهمية حقيقية، مشيرة إلى أن الإنسان بعد رحيله لن يكون منشغلًا بما يحدث في الحياة من بعده.

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وقالت سحر رامي، خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة إنت وهي»، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم، إن بعض الأزواج يسألون زوجاتهم في لحظات الصفاء: "لو جرالي حاجة هتنسيني وتتجوزي بعدي؟"، مؤكدة أن هذا السؤال ليس من الضروري طرحه، لأن الشخص بعد وفاته لن يشعر بشيء مما يدور حوله، مضيفة: "ليه يقلق نفسه بما ستفعله زوجته بعد ما يمشي؟".

وأوضحت أن المرأة أيضًا قد يراودها القلق نفسه تجاه زوجها، متسائلة عما إذا كان سيتزوج بعد الطلاق أو بعد وفاتها، لافتة إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين الطلاق والوفاة، وأن المقارنة بين الحالتين ليست دقيقة.

وأضافت أن الطلاق غالبًا ما يكون نتيجة خلافات ومشكلات بين الزوجين مع استمرار وجودهما على قيد الحياة، وهو ما قد يدفع أحد الطرفين للزواج مرة أخرى بهدف إثبات ذاته أو التأكيد أنه لم يكن السبب في فشل العلاقة، بينما تختلف مشاعر ودوافع الزواج بعد وفاة الشريك، نظرًا لخصوصية حالة الفقد وطبيعتها الإنسانية المختلفة.

وشددت سحر رامي على أن أسباب ودوافع الزواج مجددًا بعد الطلاق تختلف بشكل جذري عن تلك المرتبطة بالزواج بعد وفاة أحد الزوجين، معتبرة أن لكل حالة ظروفها النفسية والاجتماعية الخاصة التي لا يمكن تعميمها أو قياسها على الأخرى.

