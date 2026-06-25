صيام عاشوراء كان موجود قبل فرض رمضان.. أزهري يوضح

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم عاشوراء قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، موضحًا أنه عندما قدم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم باعتباره اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون.

وأضاف عالم الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا محمد كان في مكة المكرمة قبل الهجرة، وكان أهل مكة يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، حتى إن صيامه كان أشبه بالأمر المؤكد قبل فرض صيام شهر رمضان.

ولفت إلى أن العرب كانوا يعرفون صيام يوم عاشوراء ويمارسونه، واستمر المسلمون في صيامه قبل فرض صيام رمضان، موضحًا أنه بعد نزول فريضة الصيام في شهر رمضان، أصبح صيام عاشوراء سنة مستحبة لما له من فضل عظيم وأجر كبير.