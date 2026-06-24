مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول ذكرى 30 يونيو

عقدت جامعة الأزهر مجلسها الشهري صباح اليوم الأربعاء برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

افتُتح المجلس بتهنئة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود لرؤساء جامعة الأزهر السابقين وأسر الراحلين منهم؛ لتكريمهم في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة اليوم؛ وفاء لعطائهم وخدمة جامعتهم على مدار 65 عامًا، كما هنَّأ فضيلته الفائزين بجائزة الجامعة للتميز العلمي وعددهم 25 فائزًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما هنأ مجلس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، داعيًا الله- تعالى- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قائدها إلى النهوض بوطننا والمضي به قدمًا نحو التنمية.

كما قدَّم المجلس الشكر لعمداء الكليات وجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والخدمات المعاونة والأمنية؛ لجهودهم في إنجاح امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي أوشكت على الانتهاء.

وناقش المجلس مجموعة من قضايا شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع إضافة إلى النظر في قرارات الترقيات والتعيينات وغيرها من القضايا الإدارية.

وكرَّم المجلس الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة فاطمة هنداوي، وكيل كلية الدراسات العليا، وأعضاء وحدة النظم والحاسب الآلي بالجامعة، وأعضاء بلجنة التطوير الرقمي بقطاع المعاهد الأزهرية؛ لإسهامهم في تطوير منظومة التحول الرقي وتطوير الاختبارات الإلكترونية، والامتحانات الشفهية لمادة القرآن الكريم.