ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي

نظَّمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، اليوم الأربعاء، احتفالًا رفيع المستوى؛ لتكريم رؤسائها السابقين وأسر الراحلين منهم؛ تقديرًا لمسيرتهم الممتدة في خدمة الجامعة علميًّا وإداريًّا وتعزيز مكانتها محليًّا ودوليًّا، وكذا تكريم الفائزين بجائزة الجامعة للتميز العلمي.

جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي

بدأ الحفل الذي قدمه الدكتور عماد شندي بتلاوة قرآنية مباركة تلاها الشيخ محمد عبد الله كامل، أحد نجوم دولة التلاوة، أعقبها كلمة رئيس الجامعة التي رحب فيها بالحضور من رؤساء الجامعة السابقين وأسر الراحلين منهم، كما تضمنت كلمته نبذة عن مميزات كل رئيس سابق للجامعة.

وفي لفتة تقديرية، منح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الكلمة للراغبين في الحديث من رؤساء الجامعات وذويهم، حيث ألقى الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الثالث عشر، كلمة قدَّم فيها الشكر لجامعة الأزهر على تنظيم الاحتفالية، ولتلك اللفتة الكريمة التي تجسد قيم الوفاء والعرفان.

كما ألقى الدكتور محمد السعدي، نجل الدكتور محمد السعدي فرهود الرئيس السابع للجامعة، كلمة استعرض خلالها تاريخ والده في خدمة الجامعة.

كما عُرض فيلمٌ تسجيلي يستعرض تاريخ جامعة الأزهر الشريف منذ تأسيسها عام 1961م، متضمنًا نبذة تعريفية عن رؤسائها السابقين والراحلين منهم، وكذا نبذة عن تطور كليات الجامعة على مدار ٦٥ عامًا، كما عُرض فيلمٌ آخر تناول شهادات من بعض علماء الأزهر حول أبرز محطات وإنجازات رؤساء الجامعة الثمانية عشر.

وقام الدكتور سلامة جمعة داود، بتكريم رؤساء الجامعة الثمانية عشر السابقين وأسر الراحلين منهم؛ وهم:

الدكتور محمد البهي، الرئيس الأول للجامعة، تسلم الجائزة ابنته الدكتورة نادية البهي.

الدكتور أحمد حسن الباقوري، الرئيس الثاني للجامعة، تسلم الجائزة حفيده الأستاذ الدكتور محمد صبري الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنوفية.

الدكتور بدوي عبد اللطيف، الريس الثالث للجامعة، تسلم الجائزة الأستاذة تحية زوج ابنه.

الدكتور محمد حسن فايد، الرئيس الرابع للجامعة، تسلم الجائزة نجله اللواء محمد رضا حسن فايد بطل حرب أكتوبر.

الدكتور عوض الله حجازي، الرئيس الخامس للجامعة، تسلم الجائزة عميد كلية أصول الدين الدكتور محمود حسين.

الدكتور محمد الطيب النجار، الرئيس السادس للجامعة، تسلم الجائزة الدكتورة عزة مدحت النجار، والأستاذ محمد مدحت النجار، والدكتور علي أمين.

الدكتور محمد السعدي فرهود، الرئيس السابع للجامعة، تسلم الجائزة أبناؤه: الدكتور عصام فرهود، وهشام فرهود، وهيام فرهود، وأحلام فرهود.

الدكتور عبد الفتاح الشيخ، الرئيس الثامن للجامعة، تسلم الجائزة نجله اللواء محمد عبد الفتاح الشيخ وابنه يوسف.

الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس التاسع للجامعة، تسلم الجائزة نجله الأستاذ محمد أحمد عمر هاشم، عضو مجلس الشيوخ.

الدكتور أحمد الطيب، الرئيس العاشر للجامعة، تسلم الجائزة فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني عضو هيئة كبار العلماء وكيل الأزهر السابق.

الدكتور عبد الله الحسيني، الرئيس الحادي عشر، تسلم الجائزة نجله الدكتور أحمد عبد الله الحسيني، والدكتورة إيمان عبد الله.

الدكتور أسامة العبد، الرئيس الثاني عشر للجامعة.

الدكتور محمد عبد الشافي، الرئيس الثالث عشر للجامعة.

الدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الرابع عشر.

الدكتور إبراهيم الهدهد، الرئيس الخامس عشر.

الدكتور أحمد حسني، الرئيس السادس عشر.

الدكتور محمد حسين المحرصاوي، الرئيس السابع عشر، تسلم الجائزة نجله الأستاذ أيمن.

الدكتور سلامة جمعة داود، الرئيس الثامن عشر، سلَّم الجائزة لفضيلته الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء وكيل الأزهر السابق.

كما تم تكريم الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، والباحث مؤمن علاء الدين، وهما مؤلفا كتاب: «التعريف برؤساء جامعة الأزهر».

كما كرَّمت الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، الفائزين في مسابقة الجامعة للتميز العلمي، وعددهم 25 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في خمسة قطاعات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، والعلوم النظرية والتطبيقية، والعلوم الطبية، والعلوم الأساسية، وذلك على النحو الآتي:

جائزة الأزهر الشريف، وقيمتها 150000 ألف جنيه، وفاز بها كل من: د. النبوي عبد الواحد شعلان، د. نادي محمود حسن، د. محمد عبد الباقي، د. خالد سعد مخيمر.

جائزة الجامعة التقديرية، وقيمتها 100 ألف جنيه، وفاز بها: د. عصمت رضوان، د. أحمد الأمير جاهين، د. فوزي إسماعيل، د. ياسر البطراوي، د. علاء جاد الكريم.

جائزة الجامعة للتميز العلمي وقيمتها 70 ألف جنيه، وفاز بها: د. محمد عبد العال، د. سمحاء عبد المنعم، د. محمود عباس، د. محمد علي عبد الخالق، أ.د محمد صلاح عطية.

جائزة الأزهر التشجيعية، وقيمتها 50000 جنيه، وفاز بها: د. نهى أحمد عبد الرحمن، د. عبد الله عبد الحي الصاوي، أ.د عمرو بسيوني سعد، د. حازم أسامة القاضي، د. عمرو حسني هاشم.

جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وقيمتها 30000 ألف جنيه، وفاز بها: د. أحمد عبد الفتاح أبو زيد، د. حسن محمود طايع مناصفة مع أ.د أسماء بكر توني، د. محمد مصطفى العشماوي، د. محمود حلمي هندي، أ.د. أحمد علي سليمان.