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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر ينعى وفاة مراقب لجنة امتحانات وطالبة في الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفقه لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، في أجواء مستقرة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسي.

متابعة أعمال الامتحانات

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية المستمرة لغرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على حسن سير اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفاة مراقب في أزمة قلبية

ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الأستاذ محمود ناصف خليفة، عضو لجنة فتيات الدلجون بمنطقة الغربية الأزهرية، الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفاة طالبة في الثانوية الأزهرية

كما نعى الطالبة آلاء محمد يوسف بلورة، بلجنة فتيات المندورة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، التي وافتها المنية اليوم، متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسرتها، وسائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تمنى الشيخ أيمن عبدالغني الشفاء العاجل للأستاذ عبدالمقصود سيد أحمد عبدالمقصود سعدون، مدرس الحاسب الآلي المنتدب للعمل بلجنة فتيات طوخ، إثر تعرضه لحادث أليم أمس الاثنين.

عدد الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الفقه امتحان الفقه القسم الأدبي المعاهد الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

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