وكيل الأزهر يفتتح وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية.. صور

افتتح الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم "الأربعاء"، وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، ولفيف من قيادات مجمع البحوث الإسلامية.

تأتي الوحدة الجديدة في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير أدواته الدعوية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الفضاء الرقمي، والتعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في معالجة الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، من خلال خطاب دعوي واعٍ يجمع بين أصالة المنهج الأزهري ومتطلبات العصر.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن الأزهر الشريف حريص على الحضور الفاعل في الفضاء الإلكتروني، باعتباره أحد أهم ميادين تشكيل الوعي في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن وحدة الدعوة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في العمل الدعوي المؤسسي.

معركة الوعي في الفضاء الرقمي

وقال: "معركة الوعي اليوم تُخاض في الفضاء الرقمي، ومن ثم كان لزامًا على الأزهر الشريف أن يمتلك أدواته الحديثة للوصول إلى الناس حيثما كانوا، وأن يقدم خطابًا دعويًا رصينًا يعالج الشبهات، ويحصن العقول، ويعزز القيم والأخلاق، وفق منهج الأزهر الوسطي المعتدل، ولن نترك الساحة الإلكترونية لأصحاب الأفكار المنحرفة أو الخطابات المتطرفة، بل سنكون حاضرين برسالة علمية ودعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة."

وتضم الوحدة عشرة أقسام متخصصة تشمل: قسم التحليل والإحصاءات، وقسم التدريب وبناء القدرات، وقسم الحملات والمبادرات الرقمية، وقسم المتابعة، وقسم المحتوى الدعوي الرقمي، وقسم الدعوة الإلكترونية باللغات الأجنبية، وقسم المنصة الدعوية الإلكترونية، وقسم الاستشارات والدعم الدعوي، وقسم البرامج والبودكاست، وقسم "تحدث معنا".

كما تستقبل الوحدة استفسارات الجماهير واتصالاتهم في مختلف القضايا الدينية والأسرية والنفسية، حيث يتم التعامل معها من خلال متخصصين من علماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر في المجالات ذات الصلة، بما يضمن تقديم الدعم العلمي والمهني المناسب للمستفيدين.

وشهدت فعاليات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي تناول أهداف الوحدة وآليات عملها وخططها المستقبلية في خدمة الرسالة الدعوية للأزهر الشريف عبر الوسائط الرقمية المختلفة.