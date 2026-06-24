حديقة الأزهر تعلن ضوابط جديدة للزيارة بدءًا من يوليو.. ممنوع دخول الأقل من 16 عاما مساء دون مرافق

أعلنت حديقة الأزهر تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بالزائرين، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار تعزيز الأمن والحفاظ على راحة المترددين على الحديقة.

وأوضحت إدارة الحديقة، عبر صفحتها الرسمية، أنه لن يُسمح بدخول الزائرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بعد الساعة السادسة مساءً إلا بصحبة أحد الوالدين أو ولي أمر بالغ.

وأكدت الإدارة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتوفير أجواء أكثر أمانًا وتنظيمًا، خاصة خلال ساعات المساء التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار.

كما ناشدت إدارة الحديقة، جميع المترددين، الالتزام بالتعليمات الجديدة، والتعاون مع أفراد الأمن والعاملين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان تجربة مريحة وآمنة للجميع.