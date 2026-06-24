شركات السياحة: 28 يناير إصدار تأشيرات حج موسم 2027

أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة أن بوثيقة الترتيبات الأولية لموسم الحج السياحي ٢٠٢٧، على أن يبدأ إدخال تفضيلات السكن "فندق-نزل"في مكة المكرمة والمدينة المنورة ٣٠ يونيو الجاري.

الحج السياحي 2027

أوضح إخطار وزارة السياحة والآثار، حصل صدى البلد على نسخة منه، أن بدأ إتاحة تحويل الأموال مباشرة إلي المحفظة الإلكترونية "نسك مسار"، على أن يكون ٢٩ يوليو القادم بدء فترة الاحتفاظ بالمخيمات التى تم حجزها في موسم ٢٠٢٦ لاستخدمها في موسم حج ٢٠٢٧.

تابعت أن ذلك من خلال التعاقد المبكر على باقة كاملة مع شركة تقديم الخدمات السعودية، على أن يبدأ التعاقد على الباقة الشاملة لمكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية لإدخال رغبات توزيع بطاقة نسك في بلد الحاج.

وأشارت إلي الانتهاء من مرحلة إدخال تفضيلات مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية حول السكن في مكة والمدينة ".

تسجيل رغبات التفويض للحجاج

أفادت أن بدء الاجتماعات التحضيرية ١٤ أغسطس، بالإضافة إلى بدء تسجيل رغبات التفويض للحجاج عبر منصة نسك مسار، وفترة رفع بيانات الحجاج وأعضاء مكتب شؤون الحجاج على نفس المنصة.

لفتت أن ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦ الموعد النهائي لإعلان تسجيل الحج السياحي في بلد الحاج، على أن يكون ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج على هامش معرض ومؤتمر الحج.

إنتهاء فترة تحويل الأموال

أضافت إلى ان ٢٤ ديسمبر إنتهاء فترة تحويل الأموال المطلوبة للتعاقد على الباقات الشاملة واستكمال إيداعها في المحافظ الإلكترونية عبر منصة نسك مسار.

تأشيرات الحجاج

نوهت أن ٢٣ يناير ٢٠٢٧ الموعد النهائي للتعاقد على الباقة الشاملة من خلال منصة نسك مسار ، بالإضافة إلى أن ٢٨ يناير ٢٠٢٧ الموعد النهائي لرفع بيانات الحاج على منصة نسك، على ان تصدر تأشيرات الحجاج يناير ٢٠٢٧.