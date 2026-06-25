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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب
شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب
محمد شحتة

توفي الطالب التايلاندي، كمال اليقين سامينج، الذي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه واستقبال أسرته وإقامتهم في مصر لمرافقة ابنهم في رحلة علاجه.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تكفّل بعلاج طالب تايلاندي ووجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرته لمرافقته في رحلة العلاج.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسرة الطالب التايلاندي كمال اليقين سامينج، الطالب بكلية العلوم الإسلامية، والذي تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على أثرها في غيبوبة لأكثر من أربعين يومًا، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات علاجه.

ورحّب فضيلة الإمام الأكبر بأسرة الطالب التايلاندي في مشيخة الأزهر، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم للطالب، والاهتمام التام بحالته الصحية، وتحمل تكاليف علاجه حتى تمام شفائه، مع المتابعة المستمرة لحالته الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد وجّه بسرعة التواصل مع أسرة الطالب في مملكة تايلاند واستقدامها إلى مصر للوقوف إلى جوار ابنها خلال فترة علاجه، مع تحمل الأزهر جميع نفقات استخراج التأشيرات وتذاكر السفر والإقامة، وقد وصلت الأسرة بالفعل إلى مصر، حيث حرص فضيلته على استقبالها والاطمئنان إلى أحوالها وتأكيد تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها ولابنها.

شيخ الأزهر يصدر التعليمات بشأن الطالب 

وفي إطار دعمه للطالب، وجّه شيخ الأزهر بتسكينه على منحة أزهرية، رغم أنه لم يكن مقيدًا على إحدى المنح الدراسية، وذلك تخفيفًا للأعباء عنه ومساندةً له في استكمال مسيرته التعليمية بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن الطلاب الوافدين يحظون بعناية خاصة من الأزهر الشريف، باعتبارهم سفراء لرسالته الوسطية في مختلف دول العالم.

من جانبها، أعربت أسرة الطالب عن بالغ شكرها وامتنانها لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وما لمسوه من اهتمام ورعاية ودعم منذ تعرض ابنهم للوعكة الصحية، مؤكدين أن هذا الموقف يجسد قيم الأزهر الأصيلة في رعاية أبنائه والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

شيخ الأزهر الطالب التايلاندي وعكة صحية كمال اليقين

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