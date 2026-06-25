دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا

دعاء يوم عاشوراء للميت.. يبحث الكثير عنه مع منذ بدء اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي يوافق يوم عاشوراء،حيث يرغب الكثير ان يرسلوا أجمل الهدايا لمن رحلوا عن الدنيا وأصبحوا فى دار الحق، لينير الله قبورهم ويجعلهم من أهل الفردوس الأعلى..لذلك سنذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء يوم عاشوراء للميت

“اللهم في ليلة عاشوراء اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا اليه

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له.

“اللهم في يوم عاشوراء اسألك أن ترحم الذين يترقبون منا دعوه صادقة وتجعل قبورهم روضة من رياض الجنة”

“اللهم في يوم عاشوراء ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم قبورهم واجعل الفردوس دارهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم".

“اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء”

“في يوم عاشوراء اللهم ارحم من غابوا غيابًا أبديًا اللهم أبعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون”.

“اللهم في يوم عاشوراء ارحم الذي انقطع عمله و بات وحيدًا

اللهم اغفر ذنوبه واجعل الفردوس داره”.

دعاء يوم عاشوراء

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"،

وهو من أفضل ما ردده الأنبياء، كما يُستحب الإكثار من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لما تحمله من معانٍ جامعة للخير والبركة.

اللهم في يوم عاشوراء اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عاشوراء ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدا.

-اللهم في يوم عاشوراء، وفقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من كل ضيق، واجعل لي بعده مخرجا يا أرحم الراحمين.

اللهم يا من أنجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقا يبسا، نجنا مما نخشى ونخاف.

أدعية يوم عاشوراء 2026

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

- يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسى طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

- اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار.

- اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن

أفضل أعمال يوم عاشوراء

يستحب للمسلم أن يغتنم هذا اليوم المبارك بسائر القربات والطاعات، ومن ذلك:

١- الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وسؤال الله تعالى العفو والرحمة والتوفيق.

٢- الصدقة على الفقراء والمحتاجين، فإن الصدقة من أجلِّ القربات وأعظمها أجرًا في كل زمان.

٣- صلة الأرحام، وبر الوالدين، وتفقد أحوال الأقارب والجيران، والإحسان إلى الناس.

٤- الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والمحافظة على الأذكار المشروعة.

٥- شكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، واستحضار ما منَّ الله به على أنبيائه وأوليائه من النصر والنجاة.