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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النبي يوم عاشوراء.. فضل الذكر وأفضل ما يقال في هذا اليوم المبارك

دعاء النبي يوم عاشوراء
دعاء النبي يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد

دعاء النبي يوم عاشوراء.. مع انطلاق فجر يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وأغرق فرعون، تتجدد في قلوب المسلمين معاني الإيمان واليقين، ويحرص الملايين على صيامه اقتداءً بسنة النبي ﷺ وطلبًا للأجر العظيم. 

وفي هذا اليوم المبارك، يزداد الإقبال على الذكر والدعاء، طمعًا في رحمة الله ومغفرته، خاصة أنه من الأيام التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات.

ورغم أنه لم يرد عن النبي ﷺ دعاء مخصص بعينه ليوم عاشوراء، إلا أن السنة النبوية أرشدتنا إلى الإكثار من الدعاء والذكر بالأدعية الجامعة التي تحمل الخير في الدنيا والآخرة.

هل ورد دعاء مخصوص عن النبي يوم عاشوراء؟

لم يثبت في السنة النبوية دعاء محدد يقال يوم عاشوراء، ولكن كان هدي النبي ﷺ قائمًا على تعظيم هذا اليوم بالصيام والذكر وشكر الله على نعمه.
لذلك، فإن أفضل ما يمكن للمسلم فعله هو الإكثار من الدعاء المطلق، والاقتداء بأدعية الأنبياء الواردة في القرآن الكريم، والأذكار الصحيحة الثابتة.

أفضل دعاء يقال يوم عاشوراء

يُستحب للمسلم أن يردد الأدعية الجامعة التي تجمع بين طلب المغفرة والرحمة وقضاء الحوائج، ومن أفضلها:

  • "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره."
  • "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة."
  • "اللهم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا واكتب لنا الخير كله."
  • "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير."

 دعاء النبي يوم عاشوراء

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الجميلة في هذا اليوم:

  • اللهم في يوم عاشوراء اغفر لنا ما مضى، ووفقنا لما تحب وترضى، واكتب لنا التوبة النصوح.
  • اللهم لا تجعل هذا اليوم يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا، وفرجت همومنا، وقضيت حوائجنا.
  • اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وبارك في أعمارنا وأعمالنا.
  • اللهم اجعل هذا اليوم بداية فرج لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء.

أفضل الأعمال يوم عاشوراء 

يوم عاشوراء فرصة عظيمة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله، ومن أفضل الأعمال فيه:

  • الصيام، وهو يكفر ذنوب سنة ماضية
  • الإكثار من الذكر والاستغفار
  • الصلاة على النبي ﷺ
  • الدعاء بإخلاص ويقين

ويظل يوم عاشوراء من أعظم الأيام التي تمر على المسلمين كل عام، فهو يوم نجاة ونصر، ويوم عبادة وتقرب إلى الله. ورغم عدم وجود دعاء محدد عن النبي ﷺ لهذا اليوم، إلا أن أبواب السماء مفتوحة لكل داعٍ، فليغتنم المسلم هذه الفرصة بالإخلاص في الدعاء وكثرة الذكر، عسى أن تكون ساعة إجابة تغير بها الأقدار إلى الأفضل.

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