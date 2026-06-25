أعمال مستحبة في يوم عاشوراء.. الإفتاء توضح أفضل الطاعات والأدعية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي يستحب للمسلمين اغتنامها بالطاعات والعبادات، لما يحمله هذا اليوم من فضل عظيم وثواب كبير، مشيرة إلى أن صيامه من السنن المؤكدة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من أثر في تكفير ذنوب السنة الماضية.

وأوضحت دار الإفتاء أن من السنن المستحبة أن يضم المسلم إلى صيام عاشوراء صيام يوم التاسع من شهر المحرم، المعروف بيوم تاسوعاء، كما يستحب كذلك صيام اليوم الحادي عشر، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصًا على مخالفة أهل الكتاب في صيام هذا اليوم.

وقالت إن فضل عاشوراء لا يقتصر على الصيام فقط، بل يمتد إلى العديد من أعمال البر والطاعات التي يستحب الإكثار منها، وفي مقدمتها التوسعة على الأهل وإدخال السرور على أفراد الأسرة، ولو بأمور يسيرة تتناسب مع قدرة الإنسان وإمكاناته، لما ورد في ذلك من آثار تبين عظيم الأجر والثواب.

وأضافت أن قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يحرص عليها في هذا اليوم المبارك، إلى جانب الإكثار من الصدقات ومساعدة المحتاجين، لما لذلك من أثر في نيل رضا الله تعالى وتعزيز قيم التكافل والرحمة بين الناس.

كما أكدت دار الإفتاء أهمية الاجتهاد في الذكر والاستغفار خلال يوم عاشوراء، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل، فضلًا عن المحافظة على الأذكار المأثورة التي تقرب العبد من ربه وتزيد من حسناته.

الدعاء في يوم عاشوراء

في سياق متصل، أوضحت أن الدعاء من أعظم العبادات التي يُستحب الإكثار منها في يومي تاسوعاء وعاشوراء، حيث يحرص المسلم على سؤال الله تعالى الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجات وصلاح الأحوال، مع استحضار معاني التوكل واليقين في الاستجابة.

ولفتت إلى استحباب المداومة على قول «سبحان الله وبحمده» مائة مرة، لما ورد في فضلها من الأحاديث النبوية، إلى جانب المحافظة على قراءة آية الكرسي عقب الصلوات، والإكثار من ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله» التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من كنوز الجنة.

واختتمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن يوم عاشوراء يمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى بمختلف صور العبادة والطاعة، داعية المسلمين إلى اغتنام هذا اليوم المبارك بالإكثار من الصيام والذكر والدعاء والصدقة وصلة الأرحام، طلبًا للأجر والثواب ورجاءً لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات.