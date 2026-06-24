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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ .. الحكم الشرعي وفضل صيام عاشوراء 2026

يوم عاشوراء 2026
يوم عاشوراء 2026
أحمد سعيد

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ سؤال يشغل بال عدد كبير من الناس حيث يعد صيام يوم عاشوراء من أعظم السنن التي يحرص المسلمون على اغتنام فضلها في شهر الله المحرم، ومع حلول موعد عاشوراء 2026 يرغب كثيرون في معرفة حكم صيام يوم عاشوراء فقط وهل يكفي صيام العاشر من المحرم دون تاسوعاء وما فضل هذا اليوم المبارك الذي يكفر الله بصيامه ذنوب سنة كاملة؛ لذا نعرض  في السطور التالية الحكم الشرعي لصيام عاشوراء منفردًا.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟

بيّن الفقهاء أنه يجوز للمسلم صيام يوم عاشوراء فقط وينال بذلك فضل مغفرة سنة كاملة، إلا أن الأفضل والأكمل أن يضم إليه يومًا قبله أو بعده اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذا السياق أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور سابق عن سؤال هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ قائلاً إنه لا حرج في إفراد يوم عاشوراء بالصَّوم دون التاسع بغير كراهة. 

واستدل الأزهر العالمي للفتوى على الحكم بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري].

حكم صيام عاشوراء منفردا

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال من أحد المتابعين لها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ مؤكدة أن صيام يوم عاشوراء منفردا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. 

وأضافت الإفتاء لم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

واستهشدت على إجابتها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، فأخبروه بأنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

ما هي أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء ؟

وقد روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً لثلاث مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه ثلاث: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

صيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن العظيمة التي تحمل فضلا كبيرا وأجرا واسعا، وهو فرصة للمسلم لزيادة الطاعات والتقرب إلى الله تعالى في شهر الله المحرم.

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

فضل صيام يوم عاشوراء

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن صيام يوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، أي أن صيام يوم عاشوراء سبب في تكفير الذنوب الصغائر للسنة الماضية بإذن الله تعالى.

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم
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